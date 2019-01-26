花蓮太平洋燈會 水陸雙棲吸睛
萬盞璀璨大紅燈籠高高掛，點亮花蓮13鄉鎮市重要路段及商圈，而15公尺高的生肖主燈山豬，也宣告「2019花蓮太平洋燈會」1月26日起登場至2月24日，縣府歡迎國內外遊客到花蓮和鄉親一起過個溫馨歡樂年。
為迎接今年豬年的到來，縣府在花蓮太平洋燈會中，打造15公尺高的造型主燈山豬，一副獠牙畢露、昂首向天的霸氣造型，讓先睹為快的民眾驚嘆不已，今晚將在花蓮市六期重劃區亮燈，迎接新年到來。
山豬巨型主燈將搭配科技光影燈及動感音效迎賓，燈光炫目齊發，這場「豬光寶氣耀洄瀾主燈秀」即日起至2月24日止（2月4日除夕休），每晚6時至9時30分，每半小時將展演3分鐘，旁設人文科技劇場、印象花蓮燈區、互動光影藝術燈區、富貴迎春燈區、好客花蓮燈區等主題燈區。
花蓮街道大紅燈籠高高掛，營造傳統年節氣氛，縣府觀光處長唐玉書聲稱，花蓮太平洋燈會是「全台最美水陸雙棲展區」，分六期主燈區與鯉魚潭副燈區2大展區，每天上演主燈秀、噴泉秀，26日晚間8時30分將同步亮燈，耀閃花蓮漫漫長空，晚上7點前到場排隊，還有機會獲得888份限量小鴨紀念物。
在鯉魚潭副燈區，有超夯的花蓮吉祥物「紅小鴨家族」在潭面戲水迎客，每天上午10時至下午5時，每半小時有5分鐘的「噴泉韻律秀」，紅小鴨家族將搭配20公尺高的造型噴泉，隨著音樂搖擺起舞，設法讓鯉魚潭萌起來。
唐玉書指出，主燈區今年還有3D互動影像結合炫燦科技聲光效果的人影互動科技劇場，精彩可期；遊賞燈會後，可到毗鄰的東大門夜市，欣賞街頭藝人表演、品嘗風味美食。若到副燈區與紅小鴨自拍打卡，並上傳花蓮觀光粉絲團，還有機會參加每天限量100份的紅面鴨扭蛋機活動，就是要讓大家不虛此行。
(中國時報)
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