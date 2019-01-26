人進得來文化賣得出去 拚當楷模
新任新北市原民局長羅美菁擁有27年公務員資歷，此次從原民會轉任新北市府，羅美菁表示，希望透過與觀光、文化、勞工、經發、教育等跨局處合作，解決原民從文化傳承發揚到居住就業、經濟教育等需求，「人進得來、文化賣得出去」，讓新北市成為全國原民政策的楷模。
49歲的羅美菁是新竹平地泰雅族人，從中華大學行政管理學系碩士班畢業後，先後擔任交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理課員及課長、行政院原住民族委員會科員、專員及科長，後再到原住民族委員會擔任科長、專門委員，基層歷練豐富。
羅美菁說，新北市原住民有15族、約5萬5000人，自己在公務體系出身基層，更是從小與基層族人互動往來，在原民工作的20年裡，深知基層原住民心聲，希望能秉持族人為本、公私協力的精神，為新北市元民帶來改變契機。
「再現烏來繁榮，其實也是各地原住民的心聲」，羅美菁舉烏來原民區為例，她認為，原民需求不分部落或城市，首先要解決經濟的問題，她希望透過市府跨局處整合，把觀光、文化、經發資源帶給城鄉及部落的原民，讓原民文化「人進得來、文化賣得出去」。
羅美菁說，解決居住就業、經濟等需求後，原民文化需要進一步打造新品牌，像是透過地方創生、青年創業、特色產創園區規畫等，活絡在地經濟，並與國際及各地城市交流，讓各界認識新北市原民文化。
(中國時報)
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