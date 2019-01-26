醉漢打死新婚妻 判15年賠513萬
葉姓男子前年10月和妻子飲酒歡唱後到旅館休息，沒想到因經濟問題發生爭吵，葉男竟持熱水瓶狠砸妻子背、腹部，見妻子倒地還延後退房，導致她肋骨斷6根、內臟大出血而亡，葉男還一度以雙胞胎哥哥身分應訊，桃園地院依家暴殺人罪重判15年，民事則判賠岳父母513萬元。
29歲葉姓男子2017年10月16日下午和新婚妻子到KTV歡唱，黃湯下肚後轉往旅館休息，2人卻因經濟問題起爭執，葉男一氣之下，拿熱水瓶猛毆妻子，還拉她頭去撞馬桶，妻子當場倒地昏迷不醒，葉男卻還多次進出房間要求延長時間，拖延1個多小時後才拜託櫃台「幫我老婆叫救護車」，但妻子仍因牙齒、肋骨斷了好幾根，腸道、骨盆都遭重擊破裂大出血，傷重不治。
警方到場後，葉男還假冒雙胞胎哥哥身分應訊，辯稱是妻子跌倒、血崩，他還拿毛巾幫忙急救止血，否認爭吵、打架，但檢警勘驗現場發現熱水瓶破裂，衣櫃、矮桌都有噴濺血跡，解剖驚見死者腹腔、腸破裂大出血，認定他仗著比妻子高20公分將枕邊人活活打死，下手殘暴、凶狠，為卸責還冒用哥哥身分應訊。
桃園地院刑事庭依殺人罪判葉男有期徒刑15年、褫奪公權6年，另偽造署押罪判處3個月，得易科罰金9萬元。民事庭則判他賠償岳父母和妻子前夫子女共513萬餘元，全案可上訴。
(中國時報)
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