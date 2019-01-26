春節計程車 中市加收50元
春節連假交通不打烊！台中市政府25日表示，春節市區公車照常服務，2月4日（除夕）至2月10日（初六）公車班次調整，首班及末班車維持原核定假日時刻發車；春節計程車運價加成措施2月1日至10日實施，計程車一律啟用「春節費率」，每趟次加收50元，11日起恢復原規定收費。
台中市交通局長葉昭甫指出，台中市自2月1日凌晨零時起至10日24時止，實施春節計程車運價加成措施，每趟次加收50元自動計入車資，計程車全面換新表，乘客需依計費表跳表金額支付車資，計程車需使用新式計費表內建功能選取「春節加成」模式。
計程車司機如未選取「春節加成」鍵者，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，乘客只要支付計費表上所顯示車資，避免計費表顯示車資後又額外加收費用產生爭議。
葉昭甫說，為使辛苦的公車司機返家過年，市區公車於2月4日當日14時至24時班次減半，末班車時刻不變；2月5日至10日期間，將依各路線班次多寡分為4個級距調減發車班次。
(中國時報)
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