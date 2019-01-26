故宮南院 赤壁與三國特展登場

2019年01月26日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

去年在台北故宮造成轟動的鄭問展，到嘉義故宮南院展出了。故宮南院25日起至4月14日舉辦「赤壁與三國群英形象」特展，故宮南院處長彭子程表示，三國、漫畫雖不是首次在故宮展區展出，但用館藏結合漫畫卻是第一次，並用日本浮世繪、《北齋漫畫》橋接兩者，帶觀眾穿越時空認識三國人物。

25日開展當天，縣長翁章梁、文觀局長許有仁、鄭問夫人王傳自皆到場看展，策展人林天人、賴芷儀、王健宇進行導覽，故宮南院副處長林天人表示，鄭問夫人是嘉義人，一個在地的藝術家，讀過歷史後加入自己的元素，將它轉化成大眾可讀的漫畫，相當令人感動。

故宮南院此次集結拓片、銅印、繪畫、書法、刻本等故宮藏品，搭配日本浮世繪、葛飾北齋《北齋漫畫》及台灣漫畫家鄭問為日本遊戲創作的人物原稿73件共243組件，呈現跨越1800年的三國人物英雄形象。

林天人說，三國故事充滿權謀、張力，也成就了人們的英雄夢，因此廣為後人傳誦、再詮釋。

展覽以三國拓片、無名氏書《諸葛亮出師表》開始，帶到明代董其昌抄寫蘇軾赤壁賦詩文、元趙孟頫《前後赤壁賦圖》、明文徵明《赤壁圖》等館藏，接著以葛飾北齋的《北齋漫畫》中收錄的三國人物，連接鄭問為日本電玩遊戲《鄭問之三國誌》及後來製作中國電玩遊戲《鐵血三國志》的設定原稿73件，整體相當有巧思，完整呈現古今中外對三國的詮釋。

翁章梁表示，鄭問的漫畫是他大學時喜愛的讀物，這次結合故宮館藏，讓觀眾對三國有更多認識，推薦大家「一定要來看展」。

(中國時報)