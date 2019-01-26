正修附幼學童 跳拜年舞領紅包

2019年01月26日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

霹里啪啦霹里啪啦！正修科技大學25日充滿濃濃的年味！附設幼兒園小朋友在春節前夕，以舞獅、民俗服及粉紅豬造型展現豬年氣息，小萌寶興奮跳拜年舞，向董事長鄭林雪娥及大家長龔瑞璋拜早年，祝賀「豬來到、豬來福、好運到、事事如意」，龔校長、鄭林雪娥則發紅包給幼童。

農曆春節前夕，正修科大幼兒園小朋友身著舞獅、民俗服及粉紅豬造型服，手提金球、搓著超大湯圓道具，透過「霸氣如紅迎新年」、「搓湯圓」、「萌寶過大年」及「中國喜事」等歌曲，歡呼雀躍舞獅奪金珠。

小萌寶興奮跳著拜年舞，與正修科大董事長鄭林雪娥、校長龔瑞璋及副校李偉山互動，令教職員工驚豔，哇！好可愛！好有過年的「fu」哦！

充滿喜氣的舞蹈後，校長龔瑞璋、副校長李偉山走到小朋友面前，將手中的紅包發給他們，拄著拐杖行動不便的鄭林雪娥董事長則坐著發放紅包，小朋友們高興的說出「豬年行大運」吉祥話，現場充滿濃濃的過年氣息。

幼兒園小朋友活潑可愛的氣氛感染到校園每一個角落，大班的林正軒及吳姈潔則祝校長阿公、董事長阿嬤豬年到、豬來福，豬年行大運。

(中國時報)