徐榛蔚種蝴蝶蘭 打造花園城市

2019年01月26日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「幸福花蓮．花園城市。」花蓮縣長徐榛蔚25日上午引領各局處首長與同仁在縣府周圍種植蘭花，她強調，打造花園城市，就從縣府開始，企盼鄉親共同加入「造園運動」。

徐榛蔚由農業處長羅文龍陪同，帶領縣府各局處首長及同仁在縣府前菩提樹上種植蘭花，示範景觀植栽，未來將推展到全縣13鄉鎮市，籲請鄉親共同美化花蓮縣。

農業處指導員現場教學後，縣府四周的菩提樹、黑板樹等，每棵樹幹植栽3至6株不等的蝴蝶蘭，迎風搖曳，美麗奪目。徐榛蔚不忘感謝花園城市的幕後英雄，綠美化19.5公頃的知卡宣綠森林公園，也期待鄉親清淨家園的同時，也能整頓居家周遭環境，讓花蓮變成美麗的花園城市。

徐榛蔚指出，種花、修剪與植栽，如同人生每個階段的成長，體會生命的過程，都要不斷的修正自身言行，不斷地學習，花蓮都是一家人，請大家攜手同心，讓花蓮更加美麗和諧。

她期待透過愛花護樹，形成善美循環，花蓮正積極邁向花園城市，即日起2月28日止，鄉親可憑身分證與栽植基地土地所有權相關證明，前往縣府農業處或各鄉鎮市公所登記，免費領取七里香、肖楠、台灣欒樹等數十種苗木，共同美化花蓮，淨化心靈。

(中國時報)