選戰溫情牌 鄭世維感性告白

2019年01月26日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

三重區立委補選投票日不到50天，國民黨候選人鄭世維25日在三重舉辦的「向三重區鄉親報告記者會」時，感性牽著太太王美美的手向三重市民承諾，「我是三蘆長大的在地少年郎，熱心愛這塊土地與人民，我要承擔起為鄉親服務的責任，3月16日請給我一個機會」。

鄭世維表示，他在三重果菜市場3年4個月，每天和員工、承銷商、菜農們打拼，看到的只有義氣、友愛和汗水，沒有分什麼藍綠你我，「我跟韓市長都是賣菜郎，我無法像韓市長一樣刮起韓流，但我要在三重吹起一陣風，好好改變三重，讓三重變得更美更好」。

他說，15歲國中畢業那年開始半工半讀、16歲起住在三蘆地區至今37年，「三重蘆洲一體共生，我結婚、生子、工作都在三蘆，人生都在這裡，誰說我不是三蘆在地人！」

鄭世維說，當選立委後將積極向中央爭取捷運南北環的建設經費，讓統籌分配款能落實用在地方，他也強調，侯友宜市長已答應在他當選立委後，會全力與他合作一起建設新北市。

鄭世維也說，將與民進黨對手余天進行一場良性競爭，還透露24日在三重田安里寒冬送暖活動時遇到余天，兩人熱情握手互相加油打氣，沒有對立與競爭的尷尬，獲得在場所有民眾熱情掌聲，「政治不是只有對立，我要打一場愛與包容的選戰」。

(中國時報)