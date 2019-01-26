少校連長涉猥褻女排長 被起訴

2019年01月26日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

陸軍特種作戰指揮部桃園某營區發生軍官猥褻女排長醜聞，莊姓少校假借領取部隊工作日誌，要求女排長到寢室，趁機環抱並猥褻被害人得逞，新竹地檢署偵查終結依性騷擾和強制猥褻罪嫌提起公訴。

去年8月7日凌晨2時許，莊姓少校假借領取部隊工作日誌，要求下屬女排長進入他休息的連長內寢室，趁她不備，自行掀開衣服，著四角褲起身，雙手正面環抱女排長，並以左手捏她的右側臀部隱私部位，性騷擾得逞。

莊姓少校食髓知味，去年8月10日12時許，在部隊連長室內，先行支開曾姓下士，強勢要求女排長進入其內寢後，先以雙手正面環抱及抱起女排長，放下後再拉住她的手碰觸其下體褲檔，又將她抱離地面坐至床上，使女排長的雙腳跨坐於他大腿上，強制猥褻得逞。

女排長不甘受辱向部隊長官反應，桃園憲兵隊循線查知上情，將莊姓少校送辦。新竹地檢署核莊姓少校所為，分別犯性騷擾罪嫌和強制猥褻罪嫌，犯意各別，罪名不同，請法院應予分論併罰。

(中國時報)