招蜂引蝶 關子嶺栽植蜜源植物

2019年01月26日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

老歌《關仔嶺之戀》中，有一句歌詞為「蝴蝶多情飛相隨」，代表關子嶺早期曾是蝴蝶紛飛的地方，為找回往日風華，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處攜手台灣紫斑蝶保育協會及關子嶺業者，於嶺頂公園栽植蜜源植物，希望營造蝴蝶生態棲地環境。

西拉雅管理處自2009年起結合保育團體及學校生態課程，於關子嶺紅葉公園栽種誘蝶植物，目前紅葉公園已經是全台紫斑蝶生態最豐富的地方之一，蝴蝶種類達116種。

為擴大營造蝴蝶遊樂園意象，管理處今年除了在嶺頂公園種植蜜源植物，並於「湯泉美地溫泉會館」、「新紅葉山莊」、「關子嶺統茂溫泉會館」、「岩頂自然休閒坊」、「沐春溫泉養生會館」、「溪畔老樹溫泉山莊」、「芳谷溫泉小棧」陸續種植蜜源植物，營造關子嶺地區蝴蝶友善環境。

西拉雅國家風景區管理處處長張隆城表示，希望藉由擴大種植蜜源植物，讓關子嶺地區成為蝴蝶遊樂園，讓遊客泡湯或吃著甕仔雞美食時，可以同時欣賞蝴蝶紛飛的景象，帶領遊客回味「關仔嶺之戀」歌中蝴蝶多情飛相隨的情景。

(中國時報)