非法爆竹藏民宅 抄出1.7萬公斤

2019年01月26日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

海巡署25日宣布查獲大宗走私爆竹，起出129種煙火爆竹重達17噸，囤積藏放在住宅區內，海巡表示，其中還有大型專業「椰型煙火」，單發可瞬間炸飛一輛汽車，爆炸威力驚人，這些非法爆竹稍有不慎而發生意外，後果不堪設想。

海巡署偵防分署偵防查緝隊近期接獲有囤積、私運非法爆竹情資，報請高雄橋頭地方檢察署主任檢察官李廷輝指揮，15日持搜索票會同海巡及警消等單位搜索林男租賃在鳥松、大社、梓官等處所，分別查獲非法囤積及走私爆竹，計有一般爆竹煙火1萬1294.37公斤，專業爆竹煙火5996.46公斤，總計1萬7290.83公斤。

林男供稱，透過網路向綽號「阿力」人士，低價收購大批貨櫃走私進口的非法爆竹，並以貨車化整為零，將非法爆竹囤放於承租處。經消防局鑑驗，種類計有129種，包括大陸簡體及台灣繁體等多種品項；其中更有大型專業「椰型煙火」，裝填一半黑火藥，施放時速即可達1440公里，可瞬間炸飛一輛汽車，爆炸威力驚人。

海巡說，查緝人員數個月追查及跟監，循線掌握藏匿不法爆竹處，由於是藏匿住宅區若發生意外後果不堪設想，所幸能一舉查獲；全案依違反爆竹煙火管理條例函送法辦，非法爆竹部分則移請消防局依規定銷燬。

(中國時報)