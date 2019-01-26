宜市南北館市場 分區車輛管制

2019年01月26日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

農曆年節即將到來，傳統市場也將湧入大量採買年貨的人潮，宜蘭市公所將在過年前3天，針對南、北館市場周邊重要入口執行車輛管制措施，同時增加機車及腳踏車停車格以方便採買民眾停車，讓民眾有個舒適的空間購買年貨。

市公所針對南、北館市場周邊實施的道路管制共有3天，時間為2月2日（農曆12月28日）起至2月4日（農曆12月30日），其中2月2、3兩天自上午7時起管制至15時，而2月4日則從上午7時管制至14時。

道路管制路段範圍主要分兩區塊，第一區塊是「東起崇聖街，西至中山路之光復路路段；南起舊城南路北至康樂路之昇平街路段，管制時間內禁止汽車出入（包括上下貨），商家如要進出貨物，必須在管制時段以外進行。

管制的第二區塊主要在光復路段管制範圍內，路中央增加兩排機車、腳踏車臨時停放車位及走道；道路兩旁機車、腳踏車停車位不得占用及設攤營業，違規者將予以取締。

宜蘭市長江聰淵稱，為疏通市場的採買人潮，南北館市場重要入口將進行管制汽車進入，同時提醒民眾在採買時務必注意自身安全及留意隨身物品；另開車前往採買的民眾，可多利用公園演藝廳、蘭城新月廣場、204聯勤場、陽明醫院、中央臨時停車場等5處鄰近市場的公共停車場。

(中國時報)