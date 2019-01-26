駕駛打盹 撞車害老翁重傷 重機違規 後車追撞1命危

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市三鶯地區25日先後傳出二起重大車禍，警方調查都是駕駛疏忽所惹禍！羅女25日凌晨疲勞駕駛在北二高三峽段追撞前方廂型車，造成82歲陳姓老翁一度沒有呼吸心跳；上午近8時，許姓大型重型機車騎士在鶯歌堤外便道違規迴轉，致使後方盧姓騎士撞上後因頭部重創失去生命跡象，經警消及醫院急救，陳翁及盧男都已恢復生命跡象，警方也深入調查肇事原因中。

羅女昨日凌晨行經國道三號南下50.5公里處，因為疲勞駕駛打盹，竟直接追撞前方由陳男駕駛的廂型車，廂型車也在挨撞後翻覆變形，陳男及54歲妻子、82歲老父、77歲老母全都受傷，其中陳父一度受困車內失去呼吸心跳，所幸送醫搶救已恢復生命跡象，轉往重症加護病房治療。

羅女撞車後又擦撞到分隔島，她被爆開的安全氣囊打昏，清醒後僅輕傷並無大礙。她坦承因為太累沒注意到前方車況，迷迷糊糊就撞上去。

上午7時49分左右，44歲許姓大型重機騎士行經鶯歌通往樹林的新鶯堤外便道時，無視當地為雙黃線、也沒注意後方是否有來車就逕自迴轉，害得後方載兒子上安親班的32歲盧姓機車騎士撞上後慘摔，並因頭部嚴重受創失去生命跡象，送醫後雖呼吸心跳但仍在急救中，許男、盧童均腿部骨折。警方正深入調查這二起車禍的肇事原因中。

(中國時報)