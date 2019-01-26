拖板車司機臨停吃便當 學生撞車亡

2019年01月26日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

西濱快速道路北上93公里處苗栗竹南路段，25日中午12時許，1名陳姓男子騎乘機車疑似因超速，未注意前方動態，在完全沒有煞車的情況下，衝撞路邊臨停的拖板車，機車卡進拖板車後車斗，車頭嚴重凹折，造成陳姓騎士當場無生命跡象，送醫急救後，仍回天乏術。

警方指出，19歲陳姓男子是學生，家住桃園，去台中找完朋友後，北上返家行經西濱快速道路時，疑似超速且未注意前車動態，高速撞擊前方停在側車道的拖板車，機車卡進拖板車左後車斗，車頭反折嚴重毀損，陳男當場無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。

44歲潘姓拖板車司機表示，從台中載貨到苗栗，當時認為路旁沒畫紅線，應可臨停路邊，停車後在乘客座上吃便當，短暫休息約15分鐘，正要爬至駕駛座啟動車子時，突聽見「碰！」一聲，就發現有機車撞進後車斗。

消防人員指出，到場時發現陳男被壓在大貨車下，無生命徵象，右大腿變形腫脹，頸部、臉部多處撕裂傷及擦傷，緊急送至附近頭份為恭醫院搶救，仍宣告不治。

警方表示，潘姓司機酒測值為零，由於他臨停位置實為側車道，是機慢車行駛的道路，不得車輛臨停，依現場無煞車痕跡，初步研判陳姓機車騎士未依限速規定騎乘且未注意前車動態，潘姓拖板車司機則有任意臨停車輛的責任，詳細肇事原因及2者肇事責任仍有待釐清。

(中國時報)