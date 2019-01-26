火災受損新化老屋 年前重拾風華

2019年01月26日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

去年3月間，新化老街中正路的泰香餅鋪因火災導致老屋立面及內部，付之一炬，火勢也延燒一旁老屋，屋主向文化局申請老屋立面整修，近期3間老屋修復完成，重拾風華，將配合新化年貨大街登場，過年前重新開放。

新化老街西側老屋建築為裝飾藝術風格式樣，磚造騎樓柱、木格柵樓板，立面多採洗石子工法，女兒牆及立面牆有盾牌飾與花草飾等裝飾圖案，極富特色。火損後，文化局與各單位協調，針對老舊管線設計具防火時效管材包覆，並與屋主溝通恢復山牆上方姓氏，並將原遮蔽石欄杆以人工方式敲除，露出原本面貌，以利永續保存。

台南市首開全國先例的《台南市歷史街區振興自治條例》，2012年7月11日公布施行，為台南市文化憲章確立邁出重要一步。文化局也開展相關政策主軸，執行「歷史街區調查及擬定計畫」、「歷史老屋培力輔導計畫」、「歷史街區改造計畫」等。

去年7月7日正式公告全市第3個歷史街區計畫「新化區歷史街區」，並以「老屋立面專案」針對街屋型街區進行整備措施，整體政策規畫日趨成熟。文化局自2014年執行老屋立面專案，針對歷史街區老屋立面進行復原作業，迄已完成68戶立面修繕。

文化局指出，「老屋立面專案」主要以老屋歷史價值、預期效益及公益性等面向進行綜合評估，透過專業團隊媒合調查、歷史街區振興委員會決議等階段產生結果。隨著老街老屋修復完成，也將配合新化年貨大街登場，希望讓各地民眾湧入老街時，見證老街整體美觀，擺脫老屋僅能修繕補強的舊觀念。目前老屋立面整修計畫已由鹽水、善化、麻豆、玉井、府城擴大到新化，期盼號召更多屋主加入保存行列。

(中國時報)