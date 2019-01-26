饒慶鈴示警 台東若失守全台淪陷

2019年01月26日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府25日在肉品市場舉行非洲豬瘟防疫模擬演練，演練從養豬場發現疫情通報、採樣送檢、確認疫情，到後續的撲殺、消毒、就地掩埋或焚燒，每個環節都相當逼真，台東縣長饒慶鈴表示，要各單位人員在春節期間持續加強防疫工作，「如果台東失守全台就淪陷了。」

演習視同作戰「春節9天連假台東防疫工作不休假」，台東縣動物防疫所於25日在台東縣農產公司內大動作與環保局、警察局、消防局、肉品市場、養豬協會以及國軍聯合模擬演練，演鍊過程動作逼真。

屏科大林昭男教授指出，非洲豬瘟傳播速度慢、感染力強，建議養豬戶若發現豬隻異常死亡就要立刻通報、立即處理，必須落實將運豬車司機、車內設備消毒工作、且追蹤載運過程中停車地點，確實杜絕疫情擴散。。

饒慶鈴表示，非洲豬瘟沒有任何疫苗或藥物可供預防或治療，萬一傳入台灣，會波及飼料、運輸、肉品製造商、甚至一般小吃業，將造成難以估計的損失!，要請第一線防疫人員與台東縣內所有的養豬場，一起來協助防範非洲豬瘟。

農曆春節9天連假不能有空窗期！饒慶鈴強調，尤其在春節期間對於防疫也絕對不能鬆懈，「多一些警覺、多一點防護」或許就能免於非洲豬瘟入侵，「如果台東失守全台就淪陷了」，春節期間台東「防疫不放假」。

另外，在會場還特別擺放一隻小豬模醒上面掛著「豬事平安」的春聯，希望台灣能跟此春聯般，真正能諸事平安免於非洲豬瘟的入侵。

(中國時報)