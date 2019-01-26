郵局金豬福袋 開賣全掃空
宜蘭郵局今年首推「公益金豬福袋」，限量100份、每份只賣100元的福袋，內有咖啡品牌的隨行杯、超商禮券、節能悶燒鍋等，因物超所值，25日上午一開賣立即被搶購一空，宜蘭郵局表示，此次推出的福袋所得全數捐給財團法人阿寶教育基金會。
宜蘭郵局長周昆法說，過新年大家總會貼上春聯，象徵把喜氣、福氣帶進家裡，迎春納福，近幾年也都會免費致贈春聯、紅包袋給民眾，今年再進一步以更熱鬧活潑的方式拉近與鄉親的距離，以義賣福袋的方式與民眾分享新年的歡樂及福氣，讓大家把好運和財運帶回家。
每個福袋內容物的價值都遠超過100元，立即被消息靈通的人搶購一空，為了不讓民眾空手而歸，宜蘭郵局也免費贈送春聯及自行製作的「郵很多創意紅包袋」、「金珠匯百福新年郵摺」等，造型討喜可愛，讓拿到的民眾相當開心。
(中國時報)
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