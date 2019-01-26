獅潭新店老街再造 預計2月底驗收
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣獅潭鄉公所為再造新店老街，執行老街再造計畫工程多年，居民抱怨工程施作多年，完工之日遙遙無期，鄉公所回應，此計畫是配合客委會客庄小鎮復興，目前第4期工程已完成9成，回應部分民眾要求追加項目，因此「變更設計」，預計1月底竣工，2月底驗收。
民眾抱怨鄉公所施作新店老街再造計畫工程，至今已逾7、8年，街上多處施工痕跡，包含近期護魚步道口，明明已矗立多項裝置藝術，卻遲遲不拆包裝，讓人遠觀誤以為是工地不敢趨近，曠日廢時的工程，等不到完工之日，眼看春節觀光需求增加，東一處、西一處的施工，恐影響老街風光與遊客安全。
建設課長黃逢熠指出，配合客委會活化客庄小鎮，執行新店老街再造計畫，前3期工程施作老街文化空間形塑工程，透過彩繪巷弄牆面導覽老街景點，串連仙山風景區、新店河濱公園、觀魚步道等觀光資源，每項工程皆須按部就班實行，無刻意拖延工期。
黃逢熠表示，民眾反應施工處的電動大風車裝置24日已吊掛進場，廠商加緊趕工，連同步道的裝置藝術，預計於過年前完成拆封，目前第4期工程已完成9成，因陸續接獲部分居民針對雨遮及押花地坪有增設的需求，而追加工材數量並變更設計，預計1月報竣，2月底驗收。
黃逢熠說，老街是永續經營，工程因應民眾需求做重複申請，每期工程不是連著7、8年都在施作，中間是有間隔的，第1、2期工程注重局部建設，包含仙山意象的石板拼貼、桐花小公園等，第3期針對立面牆面的修整有全面性的設計，第4期增加一致性，期前皆有開說明會收集民眾意見，施作雨遮及帶狀押花地坪，兼顧人行道與美化功能。
(中國時報)
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