機車公車相撞 85歲老翁慘死

2019年01月26日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市3天發生兩起死亡車禍，23日一對母女遭大貨車撞死，25日上午10時53分在和緯路與旭日街口又再傳死亡車禍，85歲呂姓老翁一早為胞兄作完頭七，返回麵館作生意，竟在館子前遭公車撞死，騎車尾隨在後的孫女目睹爺爺出事，放聲大哭。

王姓公車司機25日上午由和緯路東向西行，在路口處與正從旭日街口待轉過馬路的呂姓老翁騎士相撞，老翁被撞後卡在車底，當場頭破血流慘死，騎車跟在後頭的孫女目睹爺爺遭撞死，嚇得痛哭失聲。

呂姓老翁在和緯路經營小麵館，最近兄長過世，他25日一早出門捻香，再回麵館開店，孫女不放心爺爺，騎車在後尾隨，呂翁在和緯路與旭日街口處待轉，眼看隔條馬路到館子，竟遭61歲王姓男子駕駛的18號公車從和緯路東向西迎面撞上。

該路口為閃燈號誌，王姓公車司機方向為閃黃燈，他說，見到機車竄出欲剎車已經來不及，呂翁頭部撞上擋風玻璃，連人帶車卡在公車車頭，遭拖行約8公尺。後方孫女見狀慘叫，卻無力阻止憾事發生。呂翁雙腳變形，頭破血流當場慘死車下。事發時，公車時速約50公里，車上約10餘位乘客，公車上的乘客驚嚇但未受傷，被安排轉搭其他公車離去，呂翁被救出車底時已無呼吸心跳，送醫急救無效宣告死亡。

麵館內的呂家親人見到車禍奔出，目睹呂翁喪命，難以置信掩面痛哭。

(中國時報)