為憨兒義演 何歡劇團寓教於樂

2019年01月26日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

農曆年的腳步越來越近，高雄市政府社會局無障礙之家25日邀請何歡劇團為憨兒舉辦一場精彩的表演秀，這次表演共準備了多項雜技，期望透過不同的項目寓意，代表在人生中遇到挑戰時所能展現的態度，例如氣球代表夢想、套環代表民眾對人生方向的掌握，砌磚代表所有的經歷是如何堆疊成人生等。

為了讓身心障礙者能觀賞專業化的演出，該劇團團長何懷安一早即率領21名工作人員到會場進行場地布置、架設燈光及音響設備。表演內容相當豐富，包括舞蹈、套環、扯鈴等，讓憨兒們覺得新奇又有趣，看得目不轉睛，驚呼連連。

何懷安表示，劇團成立至今已邁入第16年，表演多達500多場，足跡踏遍台灣各鄉鎮，當初為了照顧生病的女兒，毅然辭去工作，自掏腰包投入劇團義演工作，相信可以凝聚更多人的力量，把每一份小小的愛集結起來，共同來讓這件大大的好事再延續下去。

他感謝來自各行各業參與表演的志工，大家無償的演出，只為了看到更多弱勢朋友的笑容。

無障礙之家主任陳桂英表示，該團於4年前曾到無障礙之家巡迴義演，感謝何懷安的起心動念，讓這份良善傳遞下去，也期待日後憨兒每年都能看到這麼精彩的演出。

(中國時報)