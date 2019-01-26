博士招生拚破蛋 新生補助4萬
留任科技部長的陳良基接受本報專訪時指出，受到少子化衝擊、學歷貶值及教職數量不足等結構性問題，國內博士班招生一年不如一年，為刺激招生，科技部與教育部合作，擬對今年9月入學的博士新生補助4萬元，盼增加就讀意願，並延攬高教與學研人才。
最快今年9月入學實施
今年不少公立頂大博士班招生掛蛋，陳良基說，在高教或學研人才的培育上，國外採取大學自主，大學招生都由自己負責，就業等生涯規畫更不是由國家規範，但很不幸的是，台灣的教育制度，甚至大專校院招生員額、師資數量都由教育部來開，坊間才會出現「教育部大學」的說法，「教育部要付比較大的責任」。
陳良基說，博士生入學狀況分兩大領域，人文社會領域，博士生報考人數未減少，但國內相應教職數量不足，人才出路有問題，教育部卻仍核定大批招生名額；科技產業則總是在鬧人才荒，碩士生一畢業，大多被「搶」進企業，繼續讀博士班的人不多。
就學有收入 學研有保障
雖然博士班招生不易已成結構性問題，陳良基還是認為，這項困境短期需要解決，至少要讓喜歡從事研究工作的博士生，在國內就學有保障，且有收入，因此科技部與教育部研議籌組經費，最快今年9月入學的博士新生即可獲補助4萬元。
博士後研究 稱謂可彈性
此外，去年科技部縮短博士後研究員補助為最多6年，廣受批評而取消，陳良基重申，當初考量的是國內博士人才不夠，如何在相同的資源上，引入更多博士人力增加，博士後研究也不一定限制在這項稱謂，「助理研究人員」、「副研究人員」、「專案工程師」等彈性稱謂皆可。
至於外界說他「砍」博士後補助，陳良基笑說，這是相當大的誤會，「人數我是要維持的」，因此科技的博士級協助人力計畫也調升，補助將從去年一年2200人次，再增加300人次，今年將到一年補助2500人次的目標，以提升基礎研究的能量。
(中國時報)
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