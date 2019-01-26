做太好惹議 陳良基續推AI人工智慧
陳良基接掌科技部以來，大力推動AI人工智慧，引來學界批評忽視基礎科學研究，並漠視高教生態問題，導致其他計畫申請補助機會受到排擠，對此陳良基在專訪時強調，科技政策的研擬與推出有其時效性，其中像是AI領域與基礎研究是各自獨立的，外界之所以如此看待，「是因為我推得太成功，好像我只有推AI」，但論及短期施政重點，AI依舊是最重要的業務之一。
陳良基指出，政府上任後，科技政策的推動及研擬都有時效性，並且是與基礎研究獨立開來，不只人工智慧，像是「5+2」產業創新、精準醫療等項目，不屬於基礎研究項目，因此沒有排擠的問題。
陳良基也提到，若以經費部分來說，AI研究領域一年政府補助10億元，基礎科學研究則是百億規模，獲得的是長期永續的經費補助；面對學界抗議，科技部也有檢視，確定基礎研究經費沒有變動，不過他也廣納學界意見，並向行政院報告，將自109年度起，增加分散於各領域的基礎研究預算。
談起接下來一年半的施政目標，陳良基表示，除了續推AI人工智慧，科技部今年更新增腦科學及量子電腦計畫，預計將在投入數千萬元預算，鼓勵學界投入新的研究領域，另外，太空計畫也將在今年全力啟動。
(中國時報)
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