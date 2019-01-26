流感選舉疫苗 擬今年開打
去年初衛福部部陳時中宣示公費流感疫苗使用四價疫苗，不料去年底國人仍然施打三價疫苗，陳時中挨了一記悶棍，這個痛點也打在去年底「九合一」選舉，流失不少選票，為了弭平反彈聲浪，今年下半年新的流感季可望採用四價疫苗，成了2020年總統大選的「選舉疫苗」！
原本衛福部傳染病防治諮詢會的專家排定公費流感四價疫苗要到2021年以後啟用，以免排擠其他疫苗經費。
現行600萬劑公費三價流感疫苗的費用大約6億多元，改用保護力更完整的四價疫苗，預算可能翻倍，因此衛福部也考慮選擇只讓高危險群使用四價疫苗，ㄧ般民眾使用三價疫苗，仍待行政院最後決定，不過，據了解，目前是衛福部傾向今年就採用四價疫苗讓全民享用。
今年可能提前接種四價疫苗，台大醫院小兒部黃立民直指「總統選舉到了」！由於每年流感季的定義是從每年9月開始，所以今年下半年的新流感季將會橫跨2020年1月總統選舉、流感高峰期，有關單位馬虎不得。
黃立民表示，全球的趨勢是使用四價疫苗，大多數國家都在改變疫苗採購，台灣也要順應潮流，其實三價流感疫苗已經愈來愈難買到，大藥廠的生產線有限，好賣、價格好的四價疫苗自然占有多數生產線，進而壓縮三價疫苗產量。
世衛組織（WHO）將在2月下旬提出下半年新流感季疫苗病毒株建議，政府相關部門過完春節假期後也要開始進行作業，3月提出招標方案。國光生技發言人潘飛表示，如果政府政策決定後，儘早公布，讓藥廠及早準備。
台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅表示，雖然先進國家已經不用三價流感疫苗，採用四價疫苗可以獲得更多保障，但是最好不要排擠其他疫苗費用，更要排除政治角度考量，應以整體防疫需求為主。
(中國時報)
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