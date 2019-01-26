女醫溯溪控 傅玉良就愛自然美

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳志祥 ／專訪 ／專訪

胸腔外科醫師將切割縫補的功夫，放在醫療美容領域，走出不一樣職場生涯，再把閒餘時間透過溯溪活動，走入台灣山野森林，摸索台灣山林脈絡，進而投身環境保護行列，發揚守護「自然美」的醫美精神！這是嘉義傅林醫美診所院長、全國美容醫學會理事傅玉良。

54歲的傅玉良出身台北榮總最紅的胸腔外科，以前常在手術室站上10多小時，她形容自己為了病人幾乎「7-11」待命，因而賠上健康，加上兼職的醫美診所倒閉，不忍心看到同事失業，因此挺身投入醫美工作，職場有了大轉彎。

不僅職場戲劇性改變，其實傅醫師早期曾經揪團開著越野車橫掃台灣溪谷、河道，完全沒想過山林保護，職場兜了一圈，人生體驗大轉折，現在反而是山林守護者，從事最不破壞環境的溯溪，甚至順便在山林裡清理垃圾，倡導「無痕活動」。

傅玉良溯溪10多年，日前她帶著衛福部官員前往南投廬山溯溪，官員說，那是一種隔日會「鐵腿」的「硬斗」行程，對於傅玉良卻是熟悉、輕鬆的路徑，「能夠挑戰溯溪的醫師並不多，走了10多年應該只有她！」

傅玉良以前也從事路跑、騎乘自行車、甚至極限運動等，強化身體，後來她發現台灣空汙嚴重，路跑就是「人體吸塵器」，得不到健康反而更傷身。

自從接觸溯溪後，傅玉良漸漸愛上這種挑戰，她表示，溯溪比爬山輕鬆、健康度卻遠超過其他運動，10多年來走過數不清的溪流，少有重複，征戰各種不同難度的地形，讓他享受山林之美，得到身體健康。

因為溯溪讓傅玉良更愛台灣，經常在出國演講、開會與各國醫師交流時，抓緊機會將自己的體驗化為「行銷台灣」，向他們介紹台灣是地形多變的地，充滿山野美感，希望能來台灣感受。

(中國時報)