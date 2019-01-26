接種四價 打疫苗免瞎猜
疾管署統計近4周全台社區流感病毒為H3N2與H1N1共同流行，與目前流感疫苗的A型病毒株吻合。不過，台大小兒部主任黃立民指出，以往2種病毒流行都是「先A後B」，目前很較少出現B型流感，只怕過完農曆春節後跑出來，造成另一波流行。
打了猜對A流為主的三價疫苗，還要擔心B流病毒的威脅，遑論猜錯菌株的慘況，台灣疫苗推進協會秘書長、台大小兒部醫師呂俊毅表示，疫苗決策永遠沒有完美的做法，打了四價疫苗還是可能出現第5種菌株，這是機率問題，至少四價可以減少流行機會。
近年來，「流感疫苗之亂」一直對政府扣分，2017至18年的流行季發生三價疫苗錯猜病毒株，引起B型流感大流行；2018到19年的流行季因四價疫苗大缺貨更是引爆家長不滿，因為10月起很多小孩瘋狂搶打自費四價疫苗，造成慌亂。
一連串疫苗出包事件，出現「後遺症」，國人已有類似「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）現象，意指不情願或拒絕接受疫苗接種，這是全球衛生另一個十大威脅之一，目前國人寧願自費四價疫苗或不打三價疫苗。
(中國時報)
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