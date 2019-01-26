2019年01月26日 04:11 中國時報 主筆室

為防堵非洲豬瘟，環保署最近提出新政策，要求生豬肉、內臟和豬肉製品不要丟廚餘桶，改為直接丟入一般垃圾；但農委會卻不贊成這麼做，認為如果把豬肉和豬肉製品丟到垃圾桶，若國內真的爆發疫情時，這些丟到垃圾桶的肉品恐怕會形成防疫的漏洞。

環保署早在各地透過文宣和垃圾車等，宣傳豬肉直接丟垃圾桶的處理措施；但農委會的態度卻相當遲疑，甚至日前還曾斥責有關「建議民眾對來路不明的豬肉腸，煮熟食用或直接丟棄」的訊息是假新聞。

拗不過輿論的批評，農委會與環保署25日終於達成共識，同意家戶的生豬肉或製品可直接丟到一般垃圾桶，最後送至焚化爐以高溫焚燒處理，如果是煮熟的豬肉，就進入廚餘回收。這跟環保署之前的規定有出入，民眾恐怕又會霧煞煞。

事實上，除了同屬中央部會的環保署與農委會之前對如何處置廚餘意見相左，中央與地方也有完全不同的態度。雲林縣早在去年底新縣長張麗善上任的第一天，就率先宣布禁用廚餘養豬，還曾引發當時的行政院長賴清德批評，農委會也大表不滿。而後隨著對疫情的憂慮升高，金門、花蓮等縣市也決定禁用廚餘養豬，不少學者及地方政府也要求中央應全面跟進實施。

一直拿不定主意的農委會日前終於定調，只要國內出現非洲豬瘟疫情，就會全部禁用豬農使用廚餘養豬。問題是，等到出現疫情才禁用，還來得及嗎？豬農一直非常擔心廚餘會成為傳染非洲豬瘟風險最高的管道，蔡政府對該怎麼處置廚餘，不但動作慢半拍，意見還相當分歧，讓民眾無所適從。這樣的防疫決策令人搖頭。

(中國時報)