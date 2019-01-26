2019年01月26日 04:11 中國時報 高源流

文化部長鄭麗君22日參加關懷資深藝人餐會，突然被資深藝人鄭惠中打巴掌的事，國內不分藍綠，幾乎都從反對暴力著眼，發表觀點。但這個巴掌，不論是誰打的，追根溯源，都起自民進黨那些深植在骨子裡的仇他因子。鄭麗君若是有怨，她應該怨這數十年來，那些在台灣散布仇恨因子的民進黨深綠人士。

鄭麗君以及關心這一巴掌的所有人士，都應該慶幸。這只是一個用手掌打在臉上的公然侮辱行為，對鄭麗君，對我們社會的傷害有限。可是我們必須思考的是，如何從社會各角落，拔除這些深綠人士長久以來散置的仇恨因子，否則，台灣未來的族群衝突必然將升高到一個令人恐怖的層次，任何人都可能受到更難以承受的傷害。

鄭麗君挨了巴掌後的這幾天，社會上對這巴掌的議論，除了樣板式的譴責暴力外，對巴掌的如何響起，意見兩極。很多人細數了綠營人士過去十多年來，如何打藍營政治人物巴掌，又如何潑人家水、丟人家鞋的故事，當然也有人圖文並茂的，指述藍營政治人物打人家巴掌的往事。

不僅丟鞋，民國97年12月間，挺扁人士黃永田在監察院外，扯下邱毅的假髮，予以取笑的事，更是拿人家身體特徵取笑，是一種嚴重的髮膚歧視。但這事在綠營人士眼中，卻是稀鬆平常。沒有人探究其中的仇恨因子。

我不是危言聳聽。鄭惠中打鄭麗君的這巴掌，本質上是一種因政治意識而起的仇恨及歧視行為。如今鄭麗君和她所屬的民進黨政府，一連串搞去蔣化、去中國化，讓鄭惠中的政治意識受到傷害，因而產生予以反制的仇意。

幸運的是，鄭惠中能做的，也就是伸出手，打鄭麗君一個巴掌。我不敢想像的萬一是，換了一個能製造更大恐怖活動的人，他在仇意難消的情況下，他可能就不是打一個人巴掌，而是對他仇視的族群，做更可怕的攻擊。

從美國到歐洲，再從中東到南亞。從英國、比利時，一路到法國、西班牙，近年來發生在這些國家的各種恐怖攻擊活動，有哪一個不是起於小小的種族仇恨、族群不合而引發擴大的。

2017年8月11日發生在美國維吉尼亞洲夏洛茨維爾的白人種族主義者集會，以及所引發的大暴動及種族衝突，震驚美國社會。這場由新南方邦聯、極右翼團體、新納粹主義、白人極端團體聯合挑起的暴動，追根究柢，他們集會是在反對當地一群人，主張要把南方邦聯英雄李將軍（Robert E. Lee）的銅像，自夏洛茨維爾一座公園移走。

蔣中正銅像，或中正紀念堂，不論你喜歡與否，它們都是歷史的一部分。民進黨再怎麼討厭蔣中正，他曾經統治台灣數十年，這是事實，也已經是歷史。這就如同現在蔡英文總統每天上班的總統府，也是歷史一樣。

還好民進黨骨子裡是媚日的，否則照民進黨去蔣化的思維，那這座日本殖民時代建築的總督府，不也應該去日本化，去殖民化，而改成反殖民反侵略公園。

我認為，民進黨若是再假藉什麼轉型正義的名目，去整肅、消除他們看不順眼的政治圖騰，或者建築、銅像，就是在我們台灣社會散播族群仇恨，未來，這些仇恨要是累積到某種程度，台灣社會遭受的，就不僅是巴掌的響聲而已。

歐美各國城市遭受恐怖攻擊，民眾無端受害的鮮明事例不遠，民進黨宜慎之。

(中國時報)