貿易戰選邊 豬年難大吉

2019年01月26日 04:11 中國時報 謝志傳

中美貿易戰未歇，台海風雲再起，今年恐是兩岸關係關鍵年。

國防部官員24日證實，2艘美艦自我西南海域，由南向北航經台灣海峽，這是美國軍艦7個月內第4次穿越台灣海峽。無獨有偶，同一天又傳出共軍出動多架軍機進行遠海長航訓練，中共軍艦也出現在台灣周邊海域，加上我海軍也事先規畫好軍力展示，中美台同時動作，引起矚目。

其實今年伊始，大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40周年談話發表「習五條」之後，兩岸就開始進入針鋒相對階段。 蔡總統拒絕承認九二共識，並說「九二共識」就是「一國兩制」，引來大陸國台辦的回擊，兩岸僵局不僅無解，官方彼此的敵意更形升高。

在蔡英文表態後，《人民日報》海外版刊出評論，闡述九二共識的來龍去脈，也指責民進黨當局刻意誤導台灣民眾對九二共識的認知。甚至有大陸學者稱蔡當局徹底走向了更為強硬的「拒統抗中搞獨」路線，預告未來兩年內兩岸關係形勢依然複雜險峻。

當大陸方面發出強烈訊號後，前行政院長賴清德23日出席「台灣制憲基金會」開幕式致詞時進一步表示，「時間已經到了，越來越多台灣社會民眾認為，台灣需要一部新的憲法」，這無異是在兩岸關係上火上澆油。

反觀大陸，中共中央對台工作領導小組副組長汪洋22日召開2019年中央對台工作會議，強調堅持「和平統一、一國兩制方針」，堅持一個中國原則，努力推動兩岸關係和平發展、推進兩岸和平統一進程。在大陸循序漸進落實「習五條」之際，執政黨除了回嗆，對如何處理兩岸關係根本無計可施，只能更傾向美國以求自保。最近蔡政府加入美國抵制華為的行列，並準備更進一步限制各機關使用大陸資通訊產品，明顯在中美貿易戰中選邊站。

華盛頓、北京與台北間的三角關係可說是互相牽動，表面上目前中美正進行大國競爭，但檯面下雙方也對台灣問題進行角力。中美貿易談判至今尚未看到達成和解的契機，3個月的休兵期很快就到了，未來的發展尚難預料，民進黨政府卻在此時選邊站，等於把台灣推入危機的漩渦。

尤其2020總統大選已開始進行暖身，民進黨內希望競選大位的候選人為了爭取獨派的支持，恐怕會再對大陸採取更強硬的立場；加上美方在九合一選舉期間已經不忌諱地介入選舉，對於總統大選自然不會袖手旁觀，如此只會讓台灣海峽的情勢更加詭譎。當中美貿易的戰火延燒到台海，兩岸關係的危機也在逐步升高中。豬年起始，台海就起風雲，兩岸關係今年恐難期望諸事大吉，只能期望中美台三方仍保有自制力，勿擦槍走火釀成大禍。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)