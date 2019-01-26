陳韓會 地緣經濟戰略勝出

2019年01月26日 04:11 中國時報 曹俊漢

陸委會主委陳明通日前拜訪高雄市長韓國瑜，事前雙方約定不談九二共識。但陳主委卻引「習五條」大談兩岸之間的政治「戰略」。不過中央對兩岸政策的戰略甚為模糊。韓國瑜未明白回應陳主委的戰略觀，卻大談「政治零分，經濟一百分」的高雄市經濟戰略。從兩岸關係來說，這是一場地緣政治對地緣經濟的論戰。

弔詭的是，陳主委不斷強調的「中華民國身分證」主體說，韓市長極為讚賞，因為民進黨政府的高層，包括總統及行政院長，都避談中華民國這個國號，從陳主委口中說出，顯示他雖不承認「一個中國」的九二共識，但承認了「一中各表」中華民國存在的意涵，顯示其在地緣政治上另一種默示的立場，令韓國瑜感到振奮，有利他對地緣經濟戰略的展開。

其實，韓市長採取的態勢極為低調，未回應陳主委的戰略觀，但他一再要求陳主委支持他的「貨出、人進、發大財」的經濟戰略觀。說白了，韓在談他治理高雄的策略，這是一種「地緣經濟」戰略。韓市長要求陳主委支持他的「地緣經濟」戰略，本質上是挑戰了陳的「地緣政治」戰略，而獲得了政治上的效果。可說這場會談，韓國瑜大獲全勝。

地緣政治常會涉及到熱戰，但地緣經濟會達到與地緣政治同一的目的，而且會避免戰爭。觀察陳韓會談有以下3個特質：

第一，地緣經濟與地緣政治有其不同的特質。陳主委談的是一種地緣政治的戰略，其間包括外交、國防、兩岸與經濟等要素，反之韓國瑜強調的地緣經濟則僅包含經濟要素。對他來說，可在當前兩岸僵局的情況下，獲得最大的效益。這點對兩岸關係非常重要，因為地緣政治與權力有關，而地緣經濟僅及於財富。權力的追逐是「零和的賽局」，而經濟是「非零和的賽局」。韓國瑜把握了兩岸關係脈動，沒有一方是輸家。

第二，知名的國際政治戰略學者Edward Luttwak認為，當前世界列強所追逐的是市場布局，這就是地緣經濟，而不是二次世界大戰後的冷戰，即政治布局。陳主委猛批「習五條」，純從地緣政治的觀點看兩岸關係，韓國瑜則採取了兩岸是市場經濟的競逐。如地緣經濟也能伴隨著政治同時施展，例如接受九二共識，則能達到更多重的利益。

第三，能否有效操作地緣政治端賴其是否能利用地緣經濟，利用地緣經濟也是一種「稟賦」。韓國瑜能，並不表示其他人也能利用。如果陳主委能了解這個道理，應當真心實意支持地緣經濟這個戰略，則全台灣人民都將受益。

（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)