2019年01月26日 04:11 中國時報 高戈銳（Gary Cowan）

2019年1月26日澳洲國慶日是我擔任澳洲駐台代表的第2年。

過去1年，我把握機會騎自行車環遊台灣美麗的東海岸，也登上雄偉的玉山；拜訪了台灣許多富有歷史的繁華城市，也理所當然地經歷了台灣人民的熱情與友誼。我見識了很多，也看到澳洲和台灣之間有許多共享之處。

我們共享相同的區域，就是印太區域；共享民主的價值─人權與法治；共享對區域和平共榮的渴望；也共享穩固的經濟夥伴關係和真誠的友誼。為了慶祝我們共享的一切，我選擇了「分享珍藏，共創未來」作為今年在台舉辦的澳洲國慶主題。這個主題特別反映即將展開的歷史性交流。

台灣的國立故宮博物院將首度在澳洲雪梨的新南威爾斯州美術館展出其最珍貴的收藏品「天地人─台北國立故宮博物院珍寶展」將於2月2日揭幕。澳洲國家博物館也將於10月安排由澳洲原住民「大師」創作的無價樹皮畫珍藏給國立台灣博物館展出。

我們也會交換現代的珍寶。2019年預期我們民間與青年的交流會有進一步發展。每年已有超過兩萬名台灣青年到澳洲打工度假，由於澳洲已延長打工度假年限，從2年延長至3年，預期這個數字將進一步增加。

澳台直航班機的增加也會促進民間關係的成長，如今每周已達26趟直飛航班。我們去年落實 與台灣互惠的「電子閘門」和「智慧閘門」入境措施，將讓雙方旅客入境更便利。

隨著更多台灣學生選擇到澳洲大學和職業訓練機構學習，預期雙邊的學生交流會繼續增長。我們將於3月舉辦盛大典禮來慶祝從澳洲教育機構完成學業的台灣校友成就。同時，今年澳洲學生透過新可倫坡計畫來台學習中文與其他科目的人數又會創新高。

2019年澳洲將會持續成為台灣最大的能源夥伴。台灣在澳洲投資的Ichthys液化天然氣已開始運抵台灣。台灣野心勃勃的離岸風電建設發展，最開始的5億瓦（MW）也將由澳洲的麥格理集團來建設。我們的目標是可以全面輔助台灣雄心壯志地進行全面化的能源轉型，包括高效能煤、天然氣、 風力、太陽能和氫能。我們也希望深化再生能源科技的研發合作，以及智慧電網和儲能解決方案的合作。

今年我們要慶祝台北與伯斯（Perth）締結姊妹市20周年，也期待3月時招待伯斯與14個其他澳洲城市市長的代表團來台北參加智慧城市論壇。同時，我們也歡迎台灣各地的市長7月來布里斯本參加亞太城市峰會。

這些夥伴關係幫助我們共創未來。當台灣透過新南向政策往南方看時，澳洲則朝北看向印太區域。我們期待澳洲和台灣繼續分享珍寶，和你、與我們的區域共創一個和平與繁榮的未來。

（作者為澳洲駐台代表）

(中國時報)