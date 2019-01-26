台灣熱帶季風 吹進安古蘭
每年國際漫畫盛事法國安古蘭漫畫節近日公布「另類漫畫獎」入圍名單，來自台灣「慢工出版社」的漫畫雜誌《熱帶季風》入選，成為33本之中，唯三來自亞洲的作品，更是台灣繼《Taiwan ComiX》之後，第二個入選「另類漫畫獎」的漫畫雜誌。
慢工出版社多出版「紀實漫畫」，猶如「漫畫版的紀錄片」，由漫畫家實際取才而來，單行本除了一般印刷，也有手工絹印的精裝本。去年起發行雜誌《熱帶季風》，邀請來自台灣和東南亞各地的漫畫家參與，目前發行第二期，為台灣漫畫注入全新能量。
黃珮珊曾在採訪中表示，雜誌取名「熱帶季風」，便是要強調其中的東南亞特色，「台灣其實也跟這些在季風帶的國家很像，慵懶的、慢慢的、亂亂的可能也髒髒的。」
黃珮珊表示，「像是不同民族織布的方式、街上流動的遊街小販、或是茶農製茶的過程，都讓我很想一一記錄下來。但我自己不會畫畫，所以就決定成立出版社，找到有趣的題材和漫畫家，把故事畫出來。」
法國安古蘭漫畫節自1982年開始頒發「另類漫畫獎」，獎勵獨立出版的同人誌（fanzines）和漫畫雜誌，今年是第38屆，選出來自11個國家的33本作品，得獎名單將於法國時間26日晚間揭曉，首獎獎金為500歐元。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。