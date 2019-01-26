嚴凱泰追思會 好友哽咽「他還在」

2019年01月26日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 譚宇哲 ／綜合報導 ／綜合報導

裕隆集團昨日為辭世的董事長嚴凱泰舉行追思音樂會，邀請1400位嚴凱泰的親朋好友，透過音樂、歌聲觸動與一張張照片敘事，追憶他的一生，嚴凱泰遺孀嚴陳莉蓮也在音樂會最後帶領決策委員上台致意，感謝與會親友的關心與愛護，場面溫馨。

包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前後任北市長朱立倫、侯友宜、旺旺集團副董事長胡志強、宏碁集團創辦人施振榮、廣達董事長林百里等人都出席這場音樂會，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬難掩悲傷情緒，進入會場前哽咽表示「他（嚴）還在」。

由於嚴凱泰遺願是低調治喪，這場主題設定為《一路上有您》的追思音樂會，罕見地沒有安排致詞，而是將嚴凱泰生平影片串接成音樂劇形式，回顧他在企業經營、社會慈善，勇於實踐夢想擘劃企業及真性情的一面。

音樂會開場邀請知名大提琴家陳世霖領軍的四重奏現場演奏，其中嚴凱泰個人捐助過的偏鄉原住民地磨兒合唱團特別從屏東北上獻唱，藉由歌聲緬懷嚴凱泰為台灣汽車產業與這片土地的付出貢獻，串成動人的音樂劇。

在紀曉君演唱神話歌聲中，影片帶出嚴凱泰辭世後，各界感念自發行動，有車主自發集結從三義開到台北港以行動追隨，集團同仁以一張張黃色便利貼寫想念的話，許多留言感念嚴凱泰堅持志業推動台灣汽車自主研發，給了台灣人實現國車國造的夢想。

透過影片，資深媒體人陳文茜說，嚴凱泰是溫暖的企業家，事業經營看的更多一份使命的是國家福祉發展，更多一分視角是關照社會的慈善大愛。前新北市長朱立倫則分享嚴凱泰熱情與真性情的那一面，把幹部當兄弟、把員工當家人，對員工真心投入。

(中國時報)