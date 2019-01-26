烏鬼看殖民 22東南亞藝術家揭面紗

2019年01月26日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

從「烏鬼」到「民族英雄」，透過當代藝術抽絲剝繭地揭開層層面紗，魑魅魍魎與英雄都存在著某些神話，台北當代藝術館《烏鬼》策展人之一的黃香凝指出：「從鬼故事的變異，可看出立場的變化，也可看出一個社會最原始的欲望與恐懼」。

台灣至今許多地方有以「烏鬼」為名的地點，如台南「烏鬼井」、「烏鬼渡」，高雄有「烏鬼埔」，小琉球有「烏鬼洞」等，考證史料「烏鬼」一詞應為3、400年前西班牙、荷蘭等殖民者從東南亞帶來台灣的「黑奴」，以「烏鬼」為題，當代館由新加坡策展人黃漢沖與台灣的黃香凝共同策展，由22位台灣及東南亞藝術家，共同串起看似鬼魅，實則包含了殖民、統治、異教等議題的亞洲主題。

「若夢是日常的相反，鬼則是文明的另一面」當代館長潘小雪如是詮釋，她以蘭嶼人的豐年祭為例，推敲起來其中可能也有些對金髮碧眼的外國人印象在其中。《烏鬼》展覽入口便有策展人蒐集的近獻化文獻書籍，黃漢沖以一張15世紀的地圖介紹，當時地圖雖已畫出馬來半島，但認知不清，且相信半島上有食人族。

台灣藝術家顏忠賢的《三寶殿》作為第一件展品，藉由追悼鄭和的燒王船儀式，試圖在台灣的信仰文化中看當代的極端分裂。顏忠賢憶及童年時「跟著媽媽拜拜，走進三寶殿卻不知道是要拜什麼，十八羅漢這些塑像又如此嚇人。」這樣的記憶，他認為與今日另一股宗教神化，如愈來愈壯大化、莊嚴化的媽祖信仰，乃至鄭成功等民族英雄信仰，「成為台灣的兩極，而我藉這個作品正是想找尋兩者間的過渡。」

另一台灣藝術家梁廷毓的《斷頭之河》影像作品，則以原住民與客家族群當年的遷移與衝突事件進行田野調查，現場以擲杯問靈的方式，試圖重新敘事史實。與《三寶殿》同樣從魅影中記錄著集體記憶與身分認同。

(中國時報)