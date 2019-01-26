賴翃中舞無盡天空
現代人或多或少都有情緒困擾，嚴重時甚至影響日常生活，現年28歲的新銳編舞家賴翃中，近年觀察周圍許多朋友深陷憂鬱、躁鬱之苦，他以最新舞作《無盡天空》反映社會現況，並探討情緒，「我們都無法告訴他人該如何解決情緒，但期望這支舞作能有出口的可能，同時也是真誠的陪伴。」
賴翃中表示，他曾經遇見朋友在發病時，無法控制自己行為的狀態，「我當下抱住朋友、拉住朋友，深怕對方會做出讓自己受傷的事情，也很想要為朋友做點什麼，除了傾聽，也想透過創作，作為支持。」
賴翃中畢業於北藝大舞蹈系，近年以作品《Birdy》拿下西班牙布爾戈斯暨紐約國際編舞大賽首獎、德國漢諾威國際編舞大賽第三獎、瑞士伯恩舞蹈平台觀眾票選最佳編舞獎等獎項，《無盡天空》是自《Birdy》延續來的長篇作品。
賴翃中表示，《Birdy》描述嚮往自由和突破框架，《無盡天空》則是表現在追逐自由的過程中，仍然會遇見框架，需要經過掙扎和突破。 《無盡天空》的演出節奏快速，舞者連續甩手、抖動身軀，賴翃中表示：「這都象徵了掙扎和尋求突破的狀態，即使打結了，仍繼續衝撞和自問，接納生命給予的限制與可能性，直到化成養分，找到自在天空。」
(中國時報)
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