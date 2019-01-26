對方不告白 林明禎不示愛

2019年01月26日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

林明禎現在有兩部賀歲片同時在宣傳，前陣子台馬兩地飛不停。（盧禕祺攝）

大馬女星林明禎主演賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》，片中她跟歐漢聲有感情戲，歐飾演木訥的男主角「小葉哥」，即使兩人關係已經晉升友達以上，男方仍不肯直球表明。林明禎集甜美與性感於一身，但在真實的情場上，竟比小葉哥更不擅表達愛意，求學階段也體會過單戀的酸苦，她平淡地說：「我喜歡一個人，他可能永遠都不知道，如果他關心我但是不肯開口，我會等他準備好再跟我說。」

感情上被動的林明禎，去年與張軒睿短暫認愛後就火速分手，《瘋狂》和前男友的《大三元》同天上映，屆時兩片將一拚票房高下，她25日受訪時表示，其實連她自己目前都還沒看過《瘋狂》的正片，2月1日忙完首映會後，隔天一早就要飛回馬來西亞過年，因家鄉傳統是得在除夕前2天回家整理家務，要一直到17日才會返台，兩部片都暫時看不到。

恐無緣在台看首映

對於與過往戀人的電影同檔較勁，林明禎說自己不明白為何要比較，「我相信每部電影都不一樣，尤其我拍這部片，同時了解電視產業，大家都很困難。」經紀人補充說，有機會林明禎還是要先看《瘋狂》，林也不停問電影工作人員：「到時候回台灣電影還有吧？」

馬來西亞籍的林明禎，說中文的用詞與腔調跟台灣人略有不同，導演謝念祖第一次跟她面談，還沒拿定主意是否由她出線，第二次會面才確定是她，並為她修改劇本，把女主角的設定改成從馬來西亞來台圓星夢的少女，她也因此可以盡情將台詞融入大馬風味，像是台灣人說「非常好吃」，她會說成「好吃叨～」、「美叨～」。

其實林明禎今年有2部賀歲片，除了台灣的《瘋狂》，她在馬來西亞也拍了一部《玩轉全家福》，跟鄭少秋女兒鄭欣宜、歌手林子祥兒子林德信合演，當時她兩邊軋戲，還為了《瘋狂》自砍《玩轉》戲分，最終後者只去拍了2天，成為客串角色。

前輩緣拍片受照顧

《瘋狂》是林明禎第一部台灣電影，拍攝時備受資深演員們照顧，其實她前輩緣極好，曾跟陳奕迅、譚耀文、阿牛等人合作愉快，拍攝首部電影港片《救殭清道夫》時，前輩錢小豪也對她悉心關照，有場戲她必須從3層樓高的地方躍下，期間不能眨眼、落地後還要馬上繼續演，拍攝前劇組已上工10小時，她卻因害怕一直閉眼、不停NG，「大家都等我，緊張到挫屎。」錢小豪見狀不僅鼓勵她，甚至設計口號親自指導她。

(中國時報)