歐弟卸假面具 拍《瘋狂》想逃

2019年01月26日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

歐漢聲出道多年首次當電影男一，覺得當B咖其實很輕鬆。（盧禕祺攝）

歐漢聲（歐弟）在台灣和大陸都闖出一番事業，但他其實對自己相當沒自信，賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》導演謝念祖選中他當男主角，看見的不是他為節目養成的綜藝感，而是他私下真正會寂寞、怕孤單的真面目，只是導演低估了歐弟脫下戲謔假面的不安與恐懼，他竟反而對詮釋真實的自己沒信心，好不容易第一次當電影主角，拍了兩天還想打退堂鼓說：「現在換劉冠廷演還來得及。」

歐弟在《瘋狂》裡演出節目製作人「小葉哥」，在片中為了一圓電視夢而吃盡悶虧；墊錢、做白工、扮黑臉全都來，其實在現實生活中，歐弟在演藝路上也吃盡悶虧，遭遇甚至比電影情節更誇張，出道22年來有太多心酸的祕密，只能咬牙堅持藏在心裡，歐弟苦笑說：「有些事可能到死都不會說。」

尾款一夕泡湯

在感情方面，歐弟過往的苦戀就跟角色小葉哥一模一樣，片中飾演他前女友的卓文萱因為竄紅，就心一橫把他給甩了，歐弟本身就有這樣一段心碎經歷，當年他與女方相戀時彼此雖都已出道，但交往的對象比自己還紅，女方因為積極追求工作表現，這段戀情最後也就無疾而終。

工作方面歐弟也曾經歷有苦說不出的窘境，6年前他主持一場卡司超級華麗的演唱會，演出名單包括費玉清、齊秦等人，他看主辦單位都請得起巨星級歌手就很放心，沒想到主辦最後捲款潛逃，尾款一夕泡湯。之後歐弟在飛機上巧遇費玉清，他就問：「小哥，上次那個演出的尾款你有拿到嗎？」費玉清笑著回答：「你就是太年輕，像我們這種資深歌手，一定要拿到全額才會唱。」當下就給歐弟上了一課。

視胡瓜如父親

回想出道多年的苦事，歐弟說：「你期待有人幫你出頭嗎？我都用『殺人犯理論』形容，好比有人殺了你的親人，跟你說『拍謝』就了事，你能怎麼辦？」他嘆可能是年紀到了，以前吃的虧也就慢慢消化，圖自在一點活就好。

經歷演藝事業起起伏伏，師父胡瓜常幫歐弟打氣、開導他，也曾告訴他成為電視圈一線大哥是順勢而來，求不得，只是當了大哥就會很寂寞，「以前都跟瓜哥學做人，在我心裡瓜哥就是父親的角色。」所以他也秉持順天而行的心態，未來會是ABC咖都無所謂，不過這回，就扎扎實實地做一次電影咖。電影2月1日在台上映。

(中國時報)