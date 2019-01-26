陳大天搞怪掩飾不安
陳大天推出相隔兩年半全新單曲〈記得我的歌〉，以搞笑、模仿深植人心的他，坦言從諧星身分轉換成歌手，有很大難度，「大家看我上節目宣傳新歌時，可能會假鬼假怪、有包袱，其實不是故意的，是擔心後面唱歌表現不好。」他認為並非人人都能像羅志祥，外型帥氣又能搞笑主持、當歌手，如今30歲的陳大天，不斷思考如何突破，「我26歲就遇到這個問題，4年來還在尋找方法。」
出出道10年發過兩張專輯的陳大天，現在才對「切換身分」的拿捏掌控達60分及格程度，「以前可能只有3、40分，都不知道發片要幹麼。」對於當歌手，他歸功於唱片公司老闆張小燕，「前面專輯花了不少錢，能不能賺回來都不知道，我以公司藝人角度來看，不該再讓公司花錢、應該幫公司賺錢才對。」製作〈記得我的歌〉初期，陳大天自掏腰包15萬付了前製成本，沒想到張小燕主動跳出來，扛起他新單曲超過30萬的費用。
在創作營裡墮落
兩年多來，陳大天其實早放棄推出新歌，「但公司去年要我報名為期9天的新歌創作營，我帶著屁孩的心情去，前6天我都不在狀況內，因為那邊有啤酒吧無限暢飲，我每天一直喝，很墮落。」直到創作營結束前2天，他主動找人合作，才在12個小時內打造出新歌。飲酒過量有害健康
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。