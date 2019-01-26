2019年01月26日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

陳大天推出相隔兩年半全新單曲〈記得我的歌〉，以搞笑、模仿深植人心的他，坦言從諧星身分轉換成歌手，有很大難度，「大家看我上節目宣傳新歌時，可能會假鬼假怪、有包袱，其實不是故意的，是擔心後面唱歌表現不好。」他認為並非人人都能像羅志祥，外型帥氣又能搞笑主持、當歌手，如今30歲的陳大天，不斷思考如何突破，「我26歲就遇到這個問題，4年來還在尋找方法。」

出出道10年發過兩張專輯的陳大天，現在才對「切換身分」的拿捏掌控達60分及格程度，「以前可能只有3、40分，都不知道發片要幹麼。」對於當歌手，他歸功於唱片公司老闆張小燕，「前面專輯花了不少錢，能不能賺回來都不知道，我以公司藝人角度來看，不該再讓公司花錢、應該幫公司賺錢才對。」製作〈記得我的歌〉初期，陳大天自掏腰包15萬付了前製成本，沒想到張小燕主動跳出來，扛起他新單曲超過30萬的費用。

在創作營裡墮落

兩年多來，陳大天其實早放棄推出新歌，「但公司去年要我報名為期9天的新歌創作營，我帶著屁孩的心情去，前6天我都不在狀況內，因為那邊有啤酒吧無限暢飲，我每天一直喝，很墮落。」直到創作營結束前2天，他主動找人合作，才在12個小時內打造出新歌。飲酒過量有害健康

(中國時報)