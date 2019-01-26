謝金晶墓園圍爐陪豬哥亮

2019年01月26日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

朱海君25日帶著師妹謝金晶、陳淑萍與師弟鄔兆邦一票先後推出新專輯的豪記歌手逛年貨大街。謝金晶說，父親豬哥亮過世後，今年她第一次在台灣過年，除夕先和家人祭祖，再與哥哥謝順福到墓園，帶著豬哥亮生前最愛的滷豬腳、滷肉飯等，陪伴老爸圍爐。

她回憶以往過年時，豬哥亮總會帶她到各大廟宇拜拜，爸爸拜拜前都有先洗頭的習慣，因此她近日還夢到陪爸爸洗頭。為人妻的朱海君，除了逛年貨大街時提點大家，還帶著單身的謝金晶與陳淑萍到霞海城隍廟拜月老，一直期待結婚的謝金晶許願豬年能終結單身。

談新年新希望，朱海君表示，常看到5歲女兒一個人在家對著娃娃講話，希望今年可以和老公NONO再拚一胎，目前兩人床事正常，她也積極替老公補身體。她也笑說，如果今年能入圍金曲獎，將大方送出NONO的雞排店免費兌換券，若成功摘金就加碼送飲料，如又順利懷孕，她打趣說，考慮降低雞排店的加盟費。

她透露目前老公的雞排店已開了10多間，今年在倫敦的海外加盟店也即將開幕，盼未來國內、外加盟店能達300間。

(中國時報)