謝金晶墓園圍爐陪豬哥亮
朱海君25日帶著師妹謝金晶、陳淑萍與師弟鄔兆邦一票先後推出新專輯的豪記歌手逛年貨大街。謝金晶說，父親豬哥亮過世後，今年她第一次在台灣過年，除夕先和家人祭祖，再與哥哥謝順福到墓園，帶著豬哥亮生前最愛的滷豬腳、滷肉飯等，陪伴老爸圍爐。
她回憶以往過年時，豬哥亮總會帶她到各大廟宇拜拜，爸爸拜拜前都有先洗頭的習慣，因此她近日還夢到陪爸爸洗頭。為人妻的朱海君，除了逛年貨大街時提點大家，還帶著單身的謝金晶與陳淑萍到霞海城隍廟拜月老，一直期待結婚的謝金晶許願豬年能終結單身。
談新年新希望，朱海君表示，常看到5歲女兒一個人在家對著娃娃講話，希望今年可以和老公NONO再拚一胎，目前兩人床事正常，她也積極替老公補身體。她也笑說，如果今年能入圍金曲獎，將大方送出NONO的雞排店免費兌換券，若成功摘金就加碼送飲料，如又順利懷孕，她打趣說，考慮降低雞排店的加盟費。
她透露目前老公的雞排店已開了10多間，今年在倫敦的海外加盟店也即將開幕，盼未來國內、外加盟店能達300間。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。