張榮華勉員工效法韓國瑜

2019年01月26日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

2018年營收約60億的三立集團25日晚舉辦尾牙，席開140桌，員工、藝人共1700多人參加，三立總經理張榮華在台上表示，今年尾牙主題是「大膽的去改變，讓我們成為更好的自己。」鼓勵員工從韓國瑜身上學3件事：「一切從不可能開始」、「成功要加入新元素」與「大膽地去做夢」。並透露高雄市府邀合作，重現藍寶石歌秀廳的輝煌，同時三立年終最高2.3個月，將發出破億年終獎金。

張榮華表示，最近常被問到：「網路媒體的崛起會不會影響傳統電視媒體衰敗甚至被消滅？」他說這在三立絕不可能發生，「新媒體的時代，不創新就是滅亡。」對於高雄市府邀合作，讓他想起30年前在高雄藍寶石歌廳附近開了一家小小的錄影帶出租店發跡，將歌廳秀變成錄影帶節目，紅了近10年，這次高雄市府的邀約，三立也冀望能重現當年歌廳秀的輝煌。

安心亞年假推筒子

安心亞與禾浩辰正合拍《你有念大學嗎？》，她第2次參加三立尾牙，像來到競選場子，她所屬經紀公司下周尾牙，已準備6位數紅包讓公司同事抽獎。劇組放3天年假，她準備補眠，有時間也會玩推筒子，曾贏朋友5萬多元，贏錢撇步是先喊出氣勢、先聲奪人，禾浩辰打算做劇本功課，他會打牌可惜沒牌咖。

趙駿亞與女友李燕同台沒有同框，年節是否會到彼此家中拜年？他說：「該有的禮貌還是會有，我們早就見過對方父母啦！」李燕忙拍《炮仔聲》，他很習慣和自己相處。2019年會不會結婚？他肯定說「不會」。尾牙活動除了邀吳萼洋現場演唱〈愛江山更愛美人〉，沒到場的吳宗憲捐出10萬現金及4台吸塵器讓三立員工抽獎。

(中國時報)