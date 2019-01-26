梁瀚名曬肌紅布遮重點

2019年01月26日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

梁瀚名以TVBS電視劇《女兵日記》打開知名度，日前他率同門的洪棠、洪于晴、張楷奕、女團TUD等人合拍豬年賀卡。製作單位發揮創意，讓他們以紅布條遮「重點部位」，只露肩跟小腿，感覺像沒穿的可愛版團照，很有過年團拜氣氛。

健身有成的梁瀚名，展露8塊肌精實身材，還大方露點，讓同門女藝人看得害羞。身為大師姊的洪棠，近期瘦身有成，花了1個月瘦3公斤，年紀雖不敵年輕小妹妹，但吹彈可破的白皙肌膚及筆直雙腿外加強大氣場，讓師妹們及工作人員驚呼：「薑是老的辣。」

最正校花女團TUD由彭郁真、黃怡瑄、姜沛芯、林靖軒組成，平均年齡只有20歲，首次大尺度拍攝，黃怡瑄說：「這是我生平第一次穿這麼裸露在棚內走動。」彭郁真大喊：「超18禁的，因為我覺得TUD就是小朋友。」林靖軒則說：「很像某部偶像劇的封面。」

(中國時報)