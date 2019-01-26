周董被說胖昆凌6字護夫
昆凌戴著墨鏡，依然藏不住度假回來的好氣色。（盧禕祺攝）
昆凌（右）跟周杰倫日前重遊義大利，慶祝結婚周年。（取材自IG）
剛從義大利度假回來的昆凌，25日與韓國演員徐康俊出席墨鏡精品品牌開幕活動，她與老公周杰倫（周董）一起去義大利慶祝結婚4周年，放了一個長假氣色相當好，被問到周董近來又被網友說變胖，她呵呵甜笑，趕緊幫老公說話：「應該是看錯了！」
昆凌上月送價值千萬的藍寶堅尼給周董當生日禮物，有網友認為車子還不是周董埋單，昆凌昨強勢回應：「當然是我付錢啊，生日禮物耶！」且承認是全額付款；至於旁人追問：「妳賺這麼多？」她則笑而未答。昆凌透露農曆過年將在美國度過，訪問期間不忘把岔開的話題拉回墨鏡：「我是墨鏡愛好者，非常注重流行資訊。」
2度來台的徐康俊，昨身穿淺褐色西裝帥氣出場，吸引大批粉絲尖叫。徐康俊坦言平常對流行時尚沒那麼關注，相關知識都是從造型師得來，「私下喜歡輕鬆舒服的服裝，有時候是運動服加牛仔褲，不過最近韓國很冷，所以一定會穿外套戴帽子！」
徐康俊愛休閒裝扮
他透露沒工作時打扮休閒，不會有太多配件，但因為他熱愛旅遊，尤其喜歡去海邊，墨鏡就會是必備單品之一，「還有夏天很炎熱，開車要保護眼睛時候也會戴。」
(中國時報)
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