姬情台三線 無痕內褲比美
金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅與台語天后王瑞霞去年在台北舉辦「姬情台三線」演唱會，今年宣布5月4日將移師高雄義大世界，黃妃更貼心買好祕密武器「無痕內褲」，調查好大家的尺寸親自北上送內褲：「上次的有鬆緊帶、低腰，視覺效果看起來不好，這次我們準備好無痕內褲，希望穿上禮服可以美美的。」
秀蘭瑪雅對開唱相當興奮，唯獨擔心「快速換裝秀」，她上次台北場只有90秒能換衣服，因此有些小細節沒穿好，誓言這次會準備齊全；她想起某次接高雄菜市場的商演，遇上颱風天停班停課，「邊唱看到紙箱、塑膠飛來飛去，台下一堆觀眾穿雨衣、撐傘聽我唱歌，後來才知道原來他們是在等抽獎。」
門票29日開賣
身為高雄人的黃妃對於演出場地「義大世界」毫不陌生，除了全家會來此逛街，有懼高症的她還曾陪兒子搭摩天輪；她也以媽媽角度推薦駁二、愛河很適合親子漫步踏青，左營地區則有很多小吃，愛店是一家晚上才營業的烤黑輪攤。
王瑞霞過去常到高雄夜市唱歌、賣專輯，曾在一個夜市連唱5攤、一晚賣出千張專輯，但曾鬧出自己出外逛街卻迷路，還打電話到飯店請人帶回的糗事。演唱會門票將於29日早上10點正式開賣，購票洽年代。
(中國時報)
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