阿諾求好孕鬆垮丁字褲害尪笑場

2019年01月26日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

阿諾與工程師男友Allen結婚一年多，婚後夫妻倆分隔美國、台灣兩地，做人計畫遲遲沒有好消息，她25日現身scoops冰淇淋特展時，還用力捶肚證明沒懷孕！但她透露，前陣子接了節目主持工作，無法常常請假到美國探望老公，所以將趁農曆過年休棚，放一個月大假到美國，希望能趁這段期間努力做人，期盼傳出好消息。

阿諾表示，以前談戀愛時「愛愛」很正常，但婚後為了生小孩要做「那檔事」反而覺得有點壓力，情趣也變少許多。日前她穿上朋友送的耶誕老人裝，內穿丁字褲配性感內衣，想增加情趣，沒想到她太瘦，穿起來鬆鬆垮垮，老公看了大笑，但最後還是配合她演出。她忍不住加碼爆料，內科醫生曾說她「子宮長得很漂亮」。

農曆年期間她將去美國與老公團圓，做家庭「煮」婦該做的事，她自嘲廚藝不怎麼樣，但每次老公都很捧場說「好吃」，只是這次過年期間她要做菜給公婆與老公吃，深怕廚藝不精，最近還看影片勤加練習。

(中國時報)