素還真代言高雄燈會招人氣

2019年01月26日 04:11 中國時報 李承陽 報導

過了30年素還真的魅力依舊，右為黃強華。

「霹靂一哥」素還真行程滿檔，2019年開春便馬不停蹄地宣傳重啟新劇《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，宣傳期間受邀擔任2019高雄燈會代言人，25日便義不容辭排除萬難前來替高雄市長韓國瑜助陣。

今年高雄燈會將於2月9日至20日舉行，以金銀河為主題，燈會會場再度移師愛河盛大舉辦。

韓國瑜本身就是素還真的粉絲，昨天出席燈會代言人宣告記者會時，本有安排讓素還真下台請市長上台互動，但韓國瑜因政務繁忙先行離席，不過他不忘拿出自己珍藏的《霹靂英雄戰紀之刀說異數》DVD，給霹靂國際多媒體黃強華董事長簽名。

黃強華昨特地號召全台痛車（指在車身外觀將ACG人物圖案以彩繪或貼紙裝飾的車輛）車隊，舉辦《霹靂英雄戰紀之刀說異數》痛車大會師活動，要給韓國瑜及觀光局長潘恒旭一個驚喜，同時也反映出縱橫霹靂宇宙30年的素還真超高人氣，剛受邀擔任代言人，就馬上集結全台痛車隊來替2019高雄燈會讚聲，不僅讓本土影視產業進入高雄，也促使影視文創與燈會傳統相互加乘。

(中國時報)