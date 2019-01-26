2019年01月26日 04:11 中國時報 何書青 報導

台北君悅酒店的「雲錦麻辣犇三寶」，每道6人份，3880元。（台北君悅酒店提供）

六福皇宮的美味延續到網路平台一禮生活館，「鴻運臘味米糕」每道4至6人份，699元。（六福旅遊集團提供）

台北晶華酒店的「前付小滿漢」囊括3種菜系、18道開胃菜，圖為其中6道滬式開胃菜；「前付小滿漢」每組3888元。 （台北晶華酒店提供）

台北福華大飯店蓬萊邨的「懷舊菜尾一品鍋」，每盅4至6人份，5800元。（台北福華大飯店提供）

台北文華東方酒店文華餅房的7吋「龍鳳呈祥蛋糕」，每顆1950元。（台北文華東方酒店提供）

台北喜來登大飯店辰園的「如意干貝鮮鮑燉烏雞湯」，每道6至8人份，3800元。（台北喜來登大飯店提供）

今年除夕夜落在2月4日，每到這個闔家團聚的日子，準備一頓澎派豐盛的年夜飯總讓許多媽媽們勞心費力，愈來愈多民眾選擇直接購買5星飯店的外帶年菜，既有星級飯店主廚的品質保證，又能讓媽媽省去備菜的辛勞。只是各大飯店推出的年菜琳瑯滿目，怎麼挑選比較不會出差錯？當然就該瞄準各大飯店的人氣菜色，保證在圍爐之夜能和家人滿足地大快朵頤一番。

台北神旺大飯店「潮品集」餐廳今年的常溫外帶年菜皆為整組販售，分別是6人份的「旺旺年菜組」、「旺福年菜組」，及10人份的「團圓桌菜」。熱銷冠軍的「團圓桌菜」能嘗遍潮品集的各大名菜，包含潮州滷鵝拼、原窩燉排翅、海參智利鮑、富貴咕嚕明蝦球、咖啡羊小排、清蒸海上鮮、金湯娃娃菜、荷葉糯米飯，還送桂圓核桃禮盒，其中咖啡羊小排更是其他組年菜、外面餐廳都嘗不到的人氣必點料理。

潮品集咖啡羊小排必點

令人耳目一新的「咖啡羊小排」源於主廚愛喝咖啡，每天早上要喝1杯咖啡才上工，有天他靈機一動，想到若將咖啡入菜，或許能創造出新穎美味。於是他以研磨咖啡粉、黑咖啡和咖啡酒調製出咖啡醬，嘗試搭配各種肉品後，最後才驚喜發現與帶骨羊小排相當對味，不僅讓羊肉有回甘香氣，更少了有些人不習慣的羊肉味；且經微炸、炒煮後的咖啡羊小排，即便放涼也好吃嫩口，一開始只是給老饕的隱藏版美味，因口碑太好才正式登上菜單。

台北喜來登大飯店的必點招牌，就屬連續在媒體年菜評比湯品類獲獎的「如意干貝鮮鮑燉烏雞湯」。對廣東人來說，煲湯是逢年過節時餐桌上不可缺少的佳餚，甚至可說比菜還重

要，這道燉雞湯是辰園餐廳港籍

主廚鍾安富以「煲三燉四」的獨特手法

熬製，用營養價值更高的烏骨雞，與金華火腿、干貝為底煨煮，更加入珍稀的人蔘，使湯頭喝起來甘醇不膩口，卻相當滋補養身。

台北君悅酒店內的「雲錦」中餐廳每到除夕至初三，年年訂位爆滿，今年餐廳便將最受歡迎的招牌菜「麻辣水煮牛」，變化成全新外帶年菜「雲錦麻辣犇三寶」，讓饕客在家就能品嘗。原本的主角牛肉片換為更耐煮又豐盛的澳洲和牛嫩頰肉、牛肚、牛筋，加入帶甜味的絲瓜、銀芽、猴頭菇、美白菇等蔬菜，濃郁香麻的湯頭不僅能喝，也可重複當麻辣鍋湯底，放入麵條、菜肉烹煮，就能再度盡情享用一頓麻辣燙大餐。

六福臘味米糕噴香

台北福華大飯店今年最夯的年菜便是台菜餐廳「蓬萊邨」新推出的「懷舊菜尾一品鍋」，融合了50至80年代台灣人記憶中的經典古早味及主廚阿宗師的私房料理，把多樣可各自成為年菜主角的食材像辦桌般澎派集結，如日本干貝、鮑魚、魚翅、綑肚、魷魚、馬蹄、排骨酥、羊肚菌菇等，各自先烹調好，再一步步煨熟蒸煮成鄉土味濃厚、物超所值的好料；因極為費工費時，主廚原本只打算限量供應，沒想到一上市就秒殺，也因為詢問不斷，飯店現正開放預購追加。

六福皇宮雖已在去年12月吹熄燈號，但飯店的美味料理用另一種方式延續，六福新推出網路平台「一禮生活館（Elite Living）」，結合許多六福皇宮內餐廳的經典佳餚，當然也有各式年菜，熱銷人氣款便是「鴻運臘味米糕」和「極品花膠佛跳牆」；尤其前者是以新粵菜手法蒸煮，將紅谷米拌糯米，加入手工肝腸、臘腸，再以蝦米及香菇拌炒，噴香彈牙，更有象徵高昇、富貴之意。

台北文華東方酒店的米其林星級餐廳雅閣全新推出少見的粵式「八寶扒大鴨」，一般台灣餐飲常見的八寶鴨是將料填在鴨肚裡的上海式做法，而八寶扒大鴨則是用傳統純正的粵菜作法烹調，將「雅閣」的經典燒鴨去骨後，與海參、帶子、鮑魚、花膠、瑤柱、明蝦、叉燒、冬菇等8種 粵菜愛用的名貴食材一同燴煮，口味多層次。

若還想再添新年喜慶氣氛，不妨考

慮文華餅房推出的新年限定「龍鳳呈祥

蛋糕」，用巧克力海綿蛋糕、臻果脆餅為

基底，搭配錫蘭紅茶慕斯和台灣阿里山咖啡

製成的鴛鴦奶霜，還有極為精緻的金色龍和鳳

在蛋糕上栩栩如生，霸氣又吸睛。

晶華功夫開胃菜涮嘴

到飯店買年菜不只有大菜厲害，台北晶華酒店的「前付小滿漢」將開胃菜做得出色，多年來更是媒體評比年菜前菜類的常勝軍，且只有過年才買得到。前付小滿漢一口氣匯集館內3家餐廳、共18道前菜，包含「晶華軒」的川粵麻香小品、「宴會廳」的台式前菜、「蘭亭」的滬式美味，道道都是師傅們的功夫菜。也因為是冷菜、分量又多，許多人會把吃不完的放冰箱，分天繼續享用；說它是開胃菜，其實更

像是春節假期裡隨時想來上一口的

「涮嘴」點心。

(中國時報)