台灣大真5G全台革命先例 符合世界3GPP R15標準設計

2019年01月26日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣大秀出全球限量、全台首次亮相的5G測試機。（粘耿豪攝）

2020年台灣5G商轉倒數，台灣大搶先於今年2月世界行動通訊大會（MWC）登場前，聯袂諾基亞Nokia一同展示全台「真5G」實機設備。並開創3個先例，首次在5G試驗室外場域進行5G基地台測試，現場同步展示即時360度環景VR虛擬實境，以及翻轉產業轉型進程、具工業4.0概念的AR擴增實境高端科技服務，成為全台第一個符合世界3GPP R15標準設計，真正在台實際發射5G訊號的電信業者。

效能UP 展示實機設備

為打造5G新藍海，台灣大早已密集布局，第一波在2018年底與工研院合作主攻IIoT／AIoT無人經濟與布局iMEC／VR360雲平台計畫，2019年一開始，又進行第二波攻勢，與Nokia聯合展示「真5G」實機設備，包括5G AirScale基地台、VR360 Live和AR工業4.0等5G實機與重要應用，現場並展示首度在台亮相、全台第一支如同智慧手機大小的5G測試裝置，搭載Snapdragon X50 5G數據機和天線模組等高通5G行動解決方案，符合極端數據需求，滿足廣泛的使用案例和布建情境，實現效能更高的沉浸式延展實境，為全球帶來革命性的5G體驗。

台灣大總經理鄭俊卿指出，台灣大與Nokia首次將5G實驗場域，從實驗室裡拉到真實戶外環境進行，這也是全台第一次申請使用NCC於2020年競標的3.5GHz頻段發射5G訊號；台灣大也首次將3.5GHz頻段透過頻譜儀將畫面呈現在螢幕上，讓大家真實看到這次展演，就是使用3.5GHz頻段的「真5G」，要感謝NCC、經濟部工業局、技術處和5G辦公室等對業者推展5G的大力協助。

2020年 可望大躍進

鄭俊卿表示，台灣未來跨入5G時代，除了B2C商業模式還待突破外，另一個挑戰在於終端設備成熟度，考量這些因素，2020年NCC釋出5G頻譜執照，「我們認為是最好時機」。5G發展應該要「輕資產，重應用」、「輕硬體，重軟體」，電信營運商的5G布建固然耗費龐大成本，但台灣大將積極扮演5G垂直應用的平台及介面，尤其AI、邊緣運算（Edge Computing）等都是台灣產業利基，利用雲端發展來驅動5G，將可順理成章、水到渠成。

台灣大為推動5G商用化，去年11月就與Nokia成功完成台灣第一家電信業者在5G實驗室裡、基於3GPP標準設計的基站設備與第三方（非相同廠商）終端互連測試，見證高達1.6Gbps的巔峰載速率。除今天的展示會，台灣大更計畫在今年第二季前，於新莊球場建立完整5G實驗網，屆時會有3站的5G基地台實際發射訊號，透過實機操作測試，藉以獲得並累積實際網路布建與實測設備表現的實戰經驗。

(中國時報)