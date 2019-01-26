LINE Pay mini上線 行動收款機

2019年01月26日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

Line Pay宣布至去年底為止，台灣下載用戶逾500萬人，日本則是3000萬人，成為台灣最多人使用、最常使用的行動支付工具；昨（25日）也發表「LINE Pay mini行動支付收款機」（簡稱「LINE Pay mini」）上線，帶動商戶與會員經濟循環。

「LINE Pay mini」的推出，讓店家無須串接POS系統，機台體積輕巧，不須插線，也不限於櫃台，可在桌邊直接結帳，如同一台「行動收款機」。結帳時以用戶掃描QR code支付，可支援LINE Pay綁定信用卡、LINE Pay 一卡通帳戶、LINE Points點數，及iPASS一卡通票卡共4種付款方式，只要將手機靠近機台，就能用NFC感應並開啟支付，相當便利。

另一方面，店家串接LINE Pay的線下商戶，可以使用「我的優惠券」設計促銷活動，增加到店轉換率；即日起到2020年2月29日前，LINE Pay將提供透過LINE Pay mini付款的用戶，提供LINE Points 3％的回饋，幫助商戶吸引更多來客，以利長久經營會員經濟。

(中國時報)