拍《老人與槍》滿足 勞勃瑞福想息影

2019年01月26日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

勞勃瑞福（右）在片中邂逅了西西史派克，開始自己隱瞞搶匪身份。（采昌提供）

由勞勃瑞福（Robert Redford）主演的電影《老人與槍》，根據紐約時報專欄作家大衛葛漢的短篇文章改編，講述「美國傳奇搶匪」福瑞斯特塔克，自15歲開始進出監獄，一生逃獄18次，最後以84歲高齡死於監獄。勞勃瑞福曾對外宣稱這部電影是他的「息影之作」，當時他說：「我從21歲開始演戲，到現在已經82歲了。將近60年的演員生涯，我想已經足夠。這部電影將會是我演員生涯的一個最好結尾。」

然而此話一出震驚鐵粉，國際媒體更是討論不斷，並意外引發一陣「致敬勞勃瑞福」風潮。不過幾個月後，勞勃瑞福語帶保留地說：「如果我沒有說出來，媒體焦點就能平衡地放在其他演員身上了。」讓粉絲再度燃起一線希望。

完美詮釋爭議奇男子

飾演這位「高年級紳士搶匪」，勞勃瑞福說：「對我而言，這在我現在的階段是一個很棒的角色，他的事跡觸到動我。這讓我不禁好奇，他是否不是不願意被抓住，而是因為成功脫逃才能讓他感受到生命中真正的快感？」勞勃瑞福認為，這位充滿爭議性的人物不是聖人或罪人，「我把他詮釋成一位興高采烈走在冒險旅途上、浪漫又熱愛人生的奇男子。」

勞勃瑞福如此分析這個角色：「電影當中，銀行搶匪通常都是反派人物，他們總是做一些壞事。但這個故事最吸引我的地方，在於角色並非是刻板印象中的搶匪。他一生從來沒有開過槍，也沒有花過搶來的錢。」認為這位紳士搶匪在被抓、逃獄，出獄後繼續搶銀行的過程中循環，觀眾可從電影發現一個有趣的描寫視角。

(中國時報)