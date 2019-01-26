凱西艾佛列克影帝變粉絲

2019年01月26日 04:11 中國時報 報導潘鈺楨

電影《老人與槍》不只找來勞勃瑞福（Robert Redford）主演，還有奧斯卡影帝凱西艾佛列克（Casey Affleck）飾演一心追捕勞勃瑞福的警探。兩人在片中詮釋「獵物」和「掠食者」，關係宛如熟年版「神鬼交鋒」。凱西雖為影帝，但在勞勃面前完全化身小粉絲，崇拜地透露：「我在片場都是靜靜聽勞勃講戲，聽完之後，我總是很高興地說『好的！就照您說的這樣演！』」

他稱自己從小看勞勃的電影長大，讚勞勃存在感超強，「總能為所飾演的角色注入獨特靈魂，看他演戲真是太享受了，能夠和這樣的傳奇演員對戲，讓我覺得受寵若驚。」凱西飾演的「約翰警探」，角色本尊早已從警界退休，在劇組安排下凱西曾與約翰本尊相見歡，不過兩人會面只維持短短4分鐘，凱西解釋：「因為導演怕我受到真實人物影響，他希望我們用自己的方式去詮釋角色。」

故事敘述福瑞斯特塔克（勞勃瑞福飾演）是位天賦異稟的江洋大盜，年少時頻繁進出監獄，創下18次越獄成功的輝煌紀錄，70歲那年，他再度從聖昆丁州立監獄逃獄成功，並率領「銀髮幫」策畫一連串銀行搶案。電影25日在台上映。

(中國時報)