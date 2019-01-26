999純金護理過年水噹噹

2019年01月26日 04:11 中國時報 報導溫碧盛

位於桃園市桃園區中山東路上的芯欣健康美學館，走進大廳豪奢的歐式裝潢立刻映入眼簾，讓每位到訪者有如身處凡爾賽宮！全館3層樓、占地近千坪，由最專業的美容團隊服務，提供精油調理課程及湯之花岩盤浴，以及健康美容專業諮詢，是桃園市頗具規模的健康美容館。

芯欣健康美學館溫經理表示，館內近期推出的「999純金凍齡‧保濕水潤護理」課程佳評如潮，以臉部調理為主，999黃金軟面膜內含金箔、膠原蛋白、火山黏土、納豆、蘆薈及海藻萃取精華，90分鐘的完整課程從卸妝清潔、肌膚平衡調理到修護，提供全新養護體驗，對抗肌膚老化的同時減緩環境傷害，給予肌膚水嫩的青春活力。

多樣課程任君選

芯欣的健康美體課程受到各界好評，除了999純金凍齡護理課程外，還有全身香氛SPA，絲滑牛奶嫩白SPA、活力溫炙儀SPA、香氛浴鹽SPA、G5熱塑美腹極雕、美胸保養、淋巴循環動能光、左旋C幻彩美顏等，課程琳瑯滿目，配合每一位客戶的需求，滋潤肌膚幫助血液循環、調整新陳代謝，協助釋放全身壓力，維持肌膚健康與舒適度，進而找回自信與美麗。

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桃園芯欣健康美容中心

地址：桃園市桃園區中山東路29號1樓

市話諮詢專線：0800-086-608

手機諮詢專線：（03）336-5136

http://www.younglize.com.tw/

(中國時報)